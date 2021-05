Violazione delle norme anti Covid, diverse sanzioni nel Cagliaritano

Le persone fermate dai carabinieri non sono state in grado di fornire una valida giustificazione della loro presenza in strada durante il coprifuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Diverse persone sono state sanzionate dai Carabinieri nelle scorse ore nel Cagliaritano. A Villanovafranca in sei sono stati segnalati alla Prefettura di Cagliari perché sorpresi senza mascherina e in assembramento. Nel corso della notte, invece, a San Vito un 39enne è stato sorpreso in strada oltre le 22 e non ha fornito alcuna valida giustificazione ai militari. Ugualmente a Dolianova, due giovani, un 27enne e un 29enne, entrambi di Ussana sono stati sorpresi dai carabinieri intorno alle 2.30 e sono stati segnalati alla Prefettura.