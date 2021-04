Carbonia. Spacciava cocaina in strada, 29enne arrestato

Sorpreso dagli agenti di Polizia che poi hanno perquisito anche la sua abitazione

Di: Redazione Sardegna Live

Gli Agenti della Squadra Volante del Commissariato di Carbonia hanno arrestato un 29enne di origini ucraine, ben inserito nel contesto criminale cittadino, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti mentre transitavano in Via Nuoro hanno notato due soggetti ben noti alle forze dell’ordine, intenti ad effettuare uno scambio tra loro. I due, alla vista degli agenti, si sono separati e hanno tentato una fuga.

Uno dei due è stato però bloccato dagli agenti e sottoporlo a un primo controllo che ha permesso di trovare all’interno della tasca dei pantaloni una bustina di plastica trasparente contenente cocaina. Successivamente la perquisizione è stata estesa nell’abitazione del 29enne, dove sono stati trovati, all’interno di un cofanetto in alluminio, cinque involucri avvolti in cellophane trasparente per un peso complessivo di circa 26 grammi di sostanza stupefacente suddivisa tra cocaina, hashish e altra sostanza da taglio, un bilancino di precisione e la somma di 1.120 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio provento dell’attività di spaccio.

Al termine degli accertamenti il ragazzo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e riaccompagnato nella propria abitazione in attesa dell’udienza direttissima.