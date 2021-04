Sbarca a Porto Torres con 11 ovuli di eroina nello stomaco, 25enne nigeriano arrestato

Il giovane è stato fermato dalla Guardia di Finanza subito dopo lo sbarco dal traghetto proveniente da Civitavecchia

Di: Redazione Sardegna Live

Un 25enne nigeriano è stato arrestato dai militari del Nucleo Mobile della Tenenza della Guardia di Finanza di Porto Torres dopo essere stato fermato al suo sbarco dal traghetto proveniente da Civitavecchia. Il giovane aveva 11 ovuli di eroina nello stomaco, per un totale di 120 grammi di droga che, una volta tagliata e immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 60mila euro.

Secondo quanto dichiarato ai finanzieri, il 25enne era arrivato in Sardegna in cerca di occupazione come bracciante ma, dopo alcuni controlli, i militari hanno accertato che il giovane aveva effettuato numerosi spostamenti sul territorio nazionale prima di imbarcarsi sul traghetto per l’isola. Per questo ragione, insospettiti dall’anomalo itinerario, lo hanno portato all’Ospedale di Sassari per effettuare ulteriori accertamenti. I test radiologici hanno permesso di trovare gli 11 ovuli ingeriti nello stomaco. La droga è stata quindi sequestrata e il giovane extracomunitario arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e trasferito al carcere di Bancali, a disposizione dell’autorità giudiziaria.