Sassari. Barista trovato morto in casa, è omicidio

La conferma è arrivata dai rilievi dei carabinieri del Ris arrivati da Cagliari e da una prima ricognizione del medico legale

Di: Redazione Sardegna Live

Non ci sono più dubbi. Antonio Fara, il barista sassarese di 47 anni trovato morto questa mattina nel suo appartamento in via Livorno a Sassari, è stato ammazzato con una botta in testa. La conferma è arrivata dai rilievi dei carabinieri del Ris arrivati da Cagliari e da una prima ricognizione del medico legale.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Sassari e dal sostituto procuratore Giovanni Porcheddu, che all’Ansa conferma: "Allo stato attuale possiamo dire che si è trattato di un omicidio, siamo in una fase molto delicata delle indagini e non possiamo rivelare altri particolari".