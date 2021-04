Quartu. Evade dai domiciliari e compie ennesimo furto, arrestato

L'uomo, servendosi di un mattone, ha infranto la vetrina di un negozio di abbigliamento e dopo aver prelevato capi di vestiario per un valore di 400 euro si è dato alla fuga

Di: Redazione Sardegna Live

I poliziotti del Commissariato di Quartu Sant’Elena, insieme ai Colleghi delle Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestato un 31enne quartese per furto aggravato in un negozio di abbigliamento in viale Colombo a Quartu Sant’Elena.

L’uomo si trovava ai domiciliari ed era già stato arrestato dai poliziotti dell’Ufficio Investigativo e delle Volanti del Commissariato l’11 marzo scorso, quando era stato colto in flagranza, dopo aver commesso un furto di denaro, circa 250 euro, prelevato dal registratore di cassa di una macelleria. Quella sera gli agenti avevano anche rinvenuto un veicolo rubato poche ore prima, con all’interno dei maialetti, facenti parte dei 60 già presenti all’interno della stessa macelleria. Prima di quell’episodio, l’uomo, già noto per i suoi innumerevoli precedenti penali, era stato anche indagato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, perchè ritenuto responsabile di almeno altri tre furti compiuti tra la fine di dicembre 2020 e l’inizio di febbraio di quest’anno, tutti caratterizzati dallo stesso modus operandi ed è per questo motivo che gli investigatori del Commissariato avevano organizzato dei mirati servizi di osservazione nei suoi confronti.

La notte scorsa il 31enne, servendosi di un mattone, ha infranto la vetrina del punto vendita di viale Colombo e dopo aver prelevato capi di vestiario per un valore di 400 euro, si è dato alla fuga. Quando è arrivata la chiamata al 113, i poliziotti del Commissariato non hanno avuto alcun dubbio che si trattasse dello stesso autore, anche perché all’indomani dell’attività investigativa dei poliziotti del Commissariato, che ha portato al suo arresto per l’ultimo colpo alla macelleria nel mese di marzo, nella città di Quartu Sant’Elena non si erano più verificati altri episodi di quel genere.

Difatti, quando i poliziotti si sono precipitati presso la sua abitazione, hanno sorpreso il 31enne con un’evidente e fresca ferita alla mano e ancora in possesso della merce appena rubata.L’uomo è stato arrestato per furto aggravato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, portato nel carcere di Uta, in attesa della direttissima prevista per domani.