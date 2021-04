Pranzo di Sardara, dg degli Enti Locali si dimette

"Non ci sto alla macchina del fango e preferisco fare un passo in dietro" dice Umberto Oppus, sindaco di Mandas

Di: Redazione Sardegna Live

"Da questo momento rimetto il mandato nelle mani del presidente perché voglio evitare che un mio errore possa essere utilizzato per una strumentalizzazione politica verso il presidente Solinas. Non ci sto alla macchina del fango e preferisco fare un passo in dietro". Umberto Oppus, sindaco di Mandas e direttore generale dell'assessorato regionale degli Enti locali ha così deciso di rimettre il suo mandato di direttore generale dopo essere stato sentito per una quarantina di minuti dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia in merito al pranzo "proibito" di Sardara.

"Sono stato invitato e non pensavo ci fossero così tante persone - ha detto Oppus - è stato un errore grave. Ho detto al pubblico ministero tutta la verità, senza nascondere nulla. Ho sbagliato e chiedo scusa".