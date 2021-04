Sant'Antioco. Autocisterna perde gas, intervengono Vigili del Fuoco

La zona è stata evacuata in via precauzionale. Sul posto anche i carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Momenti di paura, questa mattina, a Sant'Antioco per una cisterna che a causa di un guasto ad un tubo ha iniziato a perdere gas. L'allarme è scattato poco prima delle 10. Sul posto sono intervenute una squadra dei Vigili del Fuoco dal distaccamento di Carbonia, una dalla centrale di Cagliari, la squadra NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) specializzata nella gestione di questa tipologia d’intervento. La zona è stata evacuata in via precauzionale. Sul posto anche il Nucleo travasi dal Comando di Sassari per la definitiva messa in sicurezza del mezzo e alcune pattuglie dei carabinieri che hanno bloccato chiunque stava per avvicinarsi.