Sinnai. Festa notturna in villetta interrotta dai carabinieri

Decisive le segnalazioni dei vicini. Un gruppo di giovani stava festeggiando a modo proprio la fine della zona arancione e l’inizio delle maggiori restrizioni

Di: Redazione Sardegna Live

Avevano organizzato una festa in una villetta, a Sinnai, andata avanti per tutta la notte per “festeggiare” a modo proprio la fine della zona arancione e l’inizio delle maggiori restrizioni. Ni guai quindici giovani, sei dei quali minorenni, quasi tutti cagliaritani. A interrompere la festa sono stati i carabinieri, intervenuti dopo diverse segnalazioni di vicini.

I militari hanno proceduto al controllo dei ragazzi. La villetta era di proprietà del nonno paterno di uno dei giovani segnalati, in località “Villaggio delle Mimose”. A tutti è stata applicata l’ormai famosa sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro. Sembra che dell’iniziativa dei ragazzi i genitori non ne sapessero niente.