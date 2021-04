Quartu. Bimbo di 3 anni cade in piscina e muore

La tragedia è avvenuta questo pomeriggio in una villetta sul litorale

Di: Redazione Sardegna Live

Un bimbo di tre anni e mezzo è caduto in una piscina ed è annegato questo pomeriggio a Flumini di Quartu, in una villetta sul litorale, durante la celebrazione di un matrimonio. La dinamica non è ancora chiara ma, secondo quanto riportato dai carabinieri, il bimbo durante la cerimonia sarebbe sfuggito al controllo dei familiari, cadendo nella piscina e annegando. Il bimbo era il figlio di un prete ortodosso di nazionalità ucraina che ha celebrato un matrimonio nella villetta dove è avvenuta la tragedia. Oltre che celebrante, l'uomo era anche invitato con la propria famiglia, che era presente alla cerimonia. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha provato a rianimare il piccolo, senza però riuscirci.