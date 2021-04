Cuglieri. Auto finisce fuori strada, intervengono i Vigili del Fuoco

L'incidente è avvenuto sulla strada tra Santa Caterina di Pittinuri e Cornus Cuglieri

Di: Redazione Sardegna Live

Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cuglieri è intervenuta questo pomeriggio, poco dopo le 18, sulla strada tra Santa Caterina di Pittinuri e Cornus Cuglieri per un’auto uscita fuori strada e finita sulla scarpata adiacente alla sede stradale. Al volante dell’auto una donna che non ha subito danni fisici. Da chiarire le cause che hanno portato la donna a perdere il controllo del mezzo.