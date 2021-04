Esce fuori strada con la moto sulla Sassari-Alghero, 50enne in gravi condizioni

L'incidente è avvenuto a cinque chilometri dall'ingresso del capoluogo, in direzione Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

Un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente che si è verificato sulla strada a 4 corsie Sassari-Alghero, a cinque chilometri dall'ingresso del capoluogo, in direzione Sassari. L’uomo era in sella alla sua moto quando, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della ed è finito fuori strada.

Dopo essere stato rianimato due volte dagli operatori del 118, il 50enne è stato trasportato al Pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale di Sassari per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'incidente, le forze dell'ordine e le squadre Anas.