Covid. Cappellacci dimesso da ospedale

Il deputato di Forza Italia era stato ricoverato al Santissima Trinità per il peggioramento delle condizioni di salute

Di: Redazione Sardegna Live

Ugo Cappellacci sarà dimesso quest’oggi dall’ospedale Santissima Trinità, dove si trovava ricoverato in seguito al peggioramento delle condizioni di salute per via del Covid. “Sono state settimane dure e difficili ma pur in questa sfortuna il buon Dio mi ha messo vicino degli angeli che si sono presi cura di me. Questi della foto sono solo alcuni di loro” ha scritto il deputato di Forza Italia in un post sulla propria pagina Fb, pubblicando una foto con una parte del personale del reparto in cui si trovava ricoverato.

“Ringrazio tutti, dai medici, alle infermiere e infermieri e sino all’ultimo dei parasanitari. Ciascuno di loro e tutti insieme sono stati fantastici: competenti, professionali, pazienti e carichi di umanità e disponibilità. Non potrò mai dimenticarmi di ciò che avete fatto e che continuate a fare giorno per giorno. Un pensiero a chi ancora sta lottando con questo maledetto virus. Forza” ha aggiunto l’ex presidente della Regione.