Cagliari. In casa cocaina, eroina e marjuana, arrestato insospettabile cagliaritano

La droga, immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 10mila euro

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri gli investigatori della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile di Cagliari hanno arrestato un 28enne cagliaritano per detenzione ai fini di spaccio di droga. La meticolosa attività di indagine è stata svolta dai poliziotti della Squadra Mobile nel quartiere di Sant’Elia, dove sempre e da tempo la Polizia compie mirate e intensificate azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa e allo spaccio delle sostanze stupefacenti.

In particolare, il giovane era sospettato di custodire sostanze stupefacenti destinate allo spaccio presso la sua abitazione ed è lì che gli agenti hanno iniziato l’attività con osservazioni ed appostamenti. Al momento più opportuno, i poliziotti sono entrati nell’appartamento del 28enne, dove hanno trovato, ben nascoste in varie parti della casa, circa 40 grammi di cocaina e 35 grammi di eroina, tutte suddivise in centinaia di dosi, nonché 1 chilo e 200 grammi di marijuana, in parte già pronta in dosi. La droga, immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 10.000 euro.

Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione, numerose bustine per il confezionamento, una pistola scacciacani priva del tappo rosso ed una carabina ad aria compressa, che il giovane aveva nascosto all’interno della mobilia dell’appartamento. Stamattina l’udienza di convalida direttissima.