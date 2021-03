Cappellacci: “Inizio a star meglio, un grazie immenso a tutti voi”

Il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia è ricoverato in ospedale da quasi una settimana

Di: Redazione Sardegna Live

Si trova ancora ricoverato in ospedale il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, Ugo Cappellacci, anche lui positivo al Covid. In un video pubblicato sulla propria pagina Fb l’ex presidente della Regione ha voluto ringraziare per i messaggi di solidarietà in questi giorni e poi i medici e il personale sanitario, “tutte persone straordinarie e fantastiche che si sono prese cura di me”.

Per Cappellacci è il sesto giorno ricoverato in ospedale. Soltanto da oggi – ha fatto sapere – può respirare senza la maschera dell’ossigeno. “Voglio raccomandarvi massima prudenza perché questo è un virus subdolo, che non risparmia nessuno” ha detto Cappellacci, che ha dovuto fare i conti con una polmonite bilaterale. “Oggi è il primo giorno della discesa, inizio a vedere la luce in fondo al tunnel” ha aggiunto.