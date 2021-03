Due donne truffate a Guspini e Senorbì, carabinieri individuano i responsabili

I carabinieri sono risaliti ai responsabili dopo le indagini

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri i Carabinieri della Stazione di Guspini, a conclusione di un’indagine, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari per truffa in concorso, I.A., classe 1970, nato a Afragola e residente a Reggio Emilia e L.S., classe 1956, nato a Palermo e residente a Mirandola, i quali, fingendosi interessati all’acquisto di una bicicletta del valore di 1100 euro messa in vendita da una 50enne di Guspini sul sito “subito.it”, l’avevano invitata a recarsi presso uno sportello bancomat per perfezionare l’invio del corrispettivo in denaro; durante l’operazione, i due erano comunque riusciti a fornire alla donna indicazioni fraudolente attraverso le quali aveva incautamente effettuato due ricariche postepay per l’esatto valore del bene che voleva vendere.

Sempre ieri i Carabinieri della Stazione di Senorbì, a conclusione di un’indagine, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari per truffa, A.A. 35enne residente ad Anzio, il quale aveva pubblicizzato su una piattaforma on line la vendita di telefoni cellulari, fra i quali uno smartphone Apple Iphone 11 al prezzo di 579,90 euro. Una 47enne, casalinga di Senorbì interessata all’offerta aveva effettuato l’acquisto senza che però gli venisse recapitato il cellulare, né gli fosse rimborsato l’importo corrisposto.