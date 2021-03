Buddusò. In dieci a una festa privata in magazzino

Sono stati tutti sanzionati. A Thiesi un 26enne denunciato per resistenza e oltraggio dopo essere stato sorpreso con degli amici nei pressi di un bar

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri di Buddusò, al termine di accertamenti, hanno sanzionato dieci persone del posto che, nella tarda serata del 21 marzo, hanno partecipato a una festa privata all’interno di un magazzino ad uso commerciale, non rispettando l’obbligo di avere sempre con sé o indossare la mascherina e l’obbligo di distanziamento.

Nella giornata di ieri, invece, a Thiesi i carabinieri hanno denunciato per resistenza ed oltraggio un 26enne sorpreso dai militari assieme ad altri tre amici mentre parlavano e consumavano alcolici nei pressi di un bar senza indossare la mascherina e in violazione del divieto di assembramento e di consumazione di cibo e bevande sul posto. Mentre i carabinieri stavano compilando i verbali, il 26enne ha aggredito verbalmente i militari con frasi oltraggiose per poi tentare senza successo di riprendersi il documento dalle mani dei militari e, successivamente, è fuggito a piedi nelle vie del centro abitato per cercare di sottrarsi al controllo. Il giovane è stato rintracciato nella propria abitazione e i carabinieri hanno proceduto a notificargli l'elezione di domicilio e la sanzione amministrativa, già notificata anche agli amici che erano con lui.