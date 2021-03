Algheresi "in trasferta" a Sassari, scatta la multa

Due giovani sono stati fermati dai carabinieri in viale Porto Torres

Di: Redazione Sardegna Live

Nel corso della serata di ieri, a Sassari, in viale Porto Torres, i militari della sezione radiomobile hanno sanzionato due algheresi, fermati a bordo dell’auto di proprietà di uno dei due, che non avevano ottemperato al divieto di spostamento in un comune diverso da quello di residenza.

Sempre a Sassari, nel quartiere Rizzeddu, la radiomobile ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un 27enne senza fissa dimora, che, durante un controllo antiassembramento nei pressi di un bar, ha minacciato e proferito frasi oltraggiose nei confronti dei militari, reiterando il comportamento anche dopo essere stato condotto in caserma.