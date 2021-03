Ovodda. Giovane trovato con cinque chili di infiorescenze di marijuana e 5 grammi di cocaina

Il giovane è stato fermato dai carabinieri. Ora si trova ai domiciliari

Di: Redazione Sardegna Live

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio svolti dai Carabinieri della Compagnia di Tonara nell’arco dei fine settimana, i militari della Stazione di Ovodda, nel corso di un controllo, con la collaborazione dei militari dalla Stazione di Teti e del Nucleo Operativo e Radiomobile, lo scorso sabato sera hanno arrestato S.D., pizzaiolo ventottenne del posto, per detenzione ai fini di spaccio di sostante stupefacenti.

In particolare, secondo quanto riferito dai carabinieri, il giovane, fermato a bordo dell’auto di un conoscente, è stato trovato in possesso di 2 grammi di cocaina suddivisi in dosi. Il controllo, esteso all’abitazione del giovane, ha permesso di trovare ulteriori cinque chili di marijuana e ulteriori due dosi di cocaina e circa 650 euro, verosimile provento di spaccio. Il tutto è stato posto sotto sequestro dai carabinieri che, su mandato della Procura della Repubblica di Nuoro, hanno arrestato il giovane, che si trova ora ai domiciliari.