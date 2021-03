Siniscola. Tartaruga in difficoltà recuperata dai Vigili del Fuoco

L'intervento di recupero è stato possibile con la collaborazione della Forestale

Di: Redazione Sardegna Live

Un magnifico esemplare di tartaruga terrestre è stato recuperato dalla squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola. L'animale è stato segnalato all'interno di un vecchio rudere nel centro abitato di Siniscola in posizione riversa verso l'alto, senza la possibilità di potersi ribaltare.

L'intervento di recupero eseguito dalla squadra dei Vigili è stato effettuato in raccordo con il personale della Forestale di Siniscola, che ne ha disposto il rilascio in un'area campestre adatta per la testugine.