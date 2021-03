Covid. Burcei decimo comune in zona rossa

Il tasso di positività calcolato negli ultimi 7 giorni è ben superiore al valore previsto per legge di 250 casi positivi ogni 100 mila abitanti

Di: Redazione Sardegna Live

Salgono a 10 i Comuni sardi in lockdown. A Burcei il sindaco Simone Monni ha annunciato che firmerà un'ordinanza con l'istituzione della zona rossa per i prossimi 14 giorni. Nelle ultime due settimane sono stati riscontrati 19 nuovi casi di positività al Covid e il tasso di positività calcolato negli ultimi 7 giorni è ben superiore al valore previsto per legge di 250 casi positivi ogni 100 mila abitanti.

“Inoltre – si legge sulla pagina istituzionale del Comune – è stato evidenziato che in buona parte dei casi esaminati vi è la condizione tipica di presenza di variante del virus, con la probabilità di un ulteriore incremento della diffusione del virus. Vi raccomando la massima prudenza - è l'appello del sindaco di Burcei ai cittadini - e il rigoroso rispetto di tutte le prescrizione in vigore per contenimento della diffusione dell'epidemia".