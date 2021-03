San Gavino non è più Covid-free: due nuovi positivi

Entrambi i positivi si trovano in isolamento domiciliare. Dieci le persone in quarantena

Di: Redazione Sardegna Live

San Gavino Monreale è stato Covid-free soltanto per poche ore. Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dall’amministrazione comunale, infatti, sono stati accertati due nuovi positivi, che si trovano entrambi in isolamento domiciliare. Dieci le persone in quarantena.