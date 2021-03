Nuoro. Un caso Covid in Comune, chiudono Servizi sociali

In queste ore è in corso l'intervento di sanificazione di tutte le stanze

Di: Redazione Sardegna Live

Uffici dei servizi sociali chiusi a Nuoro per un caso di positività al Covid accertato tra i dipendenti. In queste ore è in corso l'intervento di sanificazione di tutte le stanze. Gli uffici del settore resteranno chiusi al pubblico fino al completamento delle operazioni.