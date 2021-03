"Vaccino Johnson & Johnson in Italia dal 16 aprile"

Lo ha assicurato il commissario Figliuolo durante la visita di questa mattina a Genova

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

Il vaccino Johnson & Jonhson "in Italia dal 16 aprile". Lo rivela il presidente del consiglio regionale della Liguria Gianmarco Medusei. "Il commissario" Figliuolo "ha detto che i nuovi vaccini Johnson & Johnson dalla seconda metà di aprile arriveranno in Italia. Lo ha confermato dopo la visita di questa mattina a Genova. Saranno destinati alla vaccinazione di massa su cui poi bisognerà attende anche le indicazioni dell'Aifa", dice Medusei all'Adnkronos dopo l'inaugurazione questa mattina dell'hub vaccini della Fiera di Genova a margine della quale il commissario straordinario all'emergenza covid ha confermato l'arrivo in Italia dei vaccini J&J a partire dal 16 aprile.

"Oltre alla vaccinazione spero venga anche implementato l'uso degli anticorpi monoclonali e delle terapie domiciliari. La speranza è che arrivino più vaccini, le problematiche ci sono e c'è da recuperare il tempo perso", ha aggiunto Medusei.