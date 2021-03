Iglesias. Ruba 200 euro di vestiti, 22enne denunciato

I carabinieri lo hanno denunciato per furto aggravato

Di: Redazione Sardegna Live

Nella serata di ieri, a Iglesias, i carabinieri hanno fermato un 22enne algerino con diversi precedenti che una volta entrato all’Oviesse in via Roma ha portato via capi d’abbigliamento per un valor complessivo di 224 euro. La refurtiva è stata restituita al responsabile del punto vendita. Per il giovane, senza fissa dimora, è scattata la denuncia per furto aggravato.