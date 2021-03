Santa Teresa. Sequestrate reti da pesca in Area protetta

Le attrezzature da pesca erano intestate ad un’imbarcazione da pesca professionale, non autorizzata ad effettuare attività di pesca all’interno dell’Area Marina protetta

Di: Redazione Sardegna Live

Giovedì scorso la Guardia Costiera di Santa Teresa Gallura, in seguito ad una segnalazione, ha effettuato il sequestro di diverse reti da pesca non autorizzate poste all’interno della neo-istituita Area Marina Protetta di “Capo Testa - Punta Falcone”.

I controlli effettuati hanno permesso di accertare che le attrezzature da pesca erano intestate ad un’imbarcazione da pesca professionale, non autorizzata ad effettuare attività di pesca all’interno dell’Area Marina protetta. Pertanto, sono state elevate delle sanzioni nei confronti dei trasgressori, per violazione del regolamento dell’Area Marina Protetta, nonché delle leggi comunitarie in materia.