Terremoto in Mar Adriatico, scossa oltre magnitudo 5

La scossa è stata avvertita in particolare nel centrosud Italia, in Campania, Abruzzo, Puglia e Molise

Di: Redazione Sardegna Live

Due scosse di terremoto sono state registrate dall'Ingv nel mare Adriatico attorno alle 15. La prima scossa, alle 14.47, è stata di magnitudo 5.6 ad una profondità di 5 chilometri, mentre la successiva, alle 15, è stata di magnitudo 4.1 ad una profondità di 10 chilometri.

"La scossa risulta avvertita dalla popolazione. La sala situazione Italia è in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio" sottolinea in un tweet il Dipartimento della Protezione Civile. La scossa è stata avvertita in particolare nel centrosud Italia, in Campania, Abruzzo, Puglia e Molise. Al momento non c'è stata alcuna segnalazione di danni tantomeno richieste di aiuto, secondo quanto affermato dal comando generale dei vigili del fuoco.