Assemini. Riscontrate cinque positività al Covid durante lo screening

Nel comune del Cagliaritano è in corso lo screening "Sardi e sicuri"

Di: Redazione Sardegna Live

Assemini è uno dei Comuni interessati, in questo weekend, dallo screening anti Covid promosso dalla Regione. Buona affluenza già questa mattina e prime positività riscontrate, in attesa di conferma. Si tratta di cinque casi. Lo ha fatto sapere la sindaca Sabrina Licheri, che invita i propri concittadini a partecipare allo screening: “Leggo dei commenti e delle giustificazioni per non eseguire il tampone davvero imbarazzanti. Riordinate le idee e soprattutto utilizzate meglio il vostro tempo facendo qualcosa per la vostra comunità” ha scritto su Fb.