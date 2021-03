Gonnosfanadiga. Atti vandalici contro i mezzi di un'associazione di volontariato

In un post su Facebook la rabbia dei volontari per il gesto. Presentata denuncia alle forze dell'ordine

Di: Redazione Sardegna Live

Atti vandalici nella notte contro i mezzi dell’associazione Livas di Gonnosfanadiga. Sono stati gli stessi volontari a renderlo noto sulla pagina Facebook, preannunciando una denuncia alle forze dell’ordine.

“Non è nostro solito polemizzare o postare qualcosa che parli di negatività ma oggi è inevitabile. Siamo profondamente demoralizzati per gli atti vandalici con i quali questa notte qualche balordo si è voluto intrattenere con i nostri mezzi. I danni materiali si ripagano ma quelli dell'animo sono più difficili da riparare” si legge nel post pubblicato sul social network.

“Ci siamo interrogati per l'intera mattinata sul perché di questo accanimento. Prestiamo la nostra opera volontariamente e gratuitamente con sacrifici e privazioni immense alle volte, ma felici e soddisfatti perché abbiamo scelto di metterci al servizio, fin dove possibile, della nostra comunità. Questo risveglio ci ha lacerato l'animo e ci rattrista ma allo stesso tempo sappiamo di quanto amore e solidarietà siamo circondati e andremo avanti come prima e più di prima. Intanto, per onor di chiarezza, stiamo procedendo con la denuncia presso le forze dell'ordine. Una cittadina che è stata protagonista di tanto bene come Gonnos non può essere oscurata dal gesto di qualche balordo, di questo ne siamo convinti” concludono dall’associazione.