Covid. Samugheo si prepara per uno screening urgente

Si inizia domani pomeriggio. La prima fascia di popolazione sottoposta all'esame sarà quella dei nati dal 2007 al 1991

Di: Redazione Sardegna Live

Samugheo, uno dei cinque comuni sardi in zona rossa, sta predisponendo, in accordo con le autorità sanitarie, uno screening urgente. Si inizierà domani pomeriggio e i test verranno effettuati nella palestra delle scuole medie in via Brigata Sassari.

La prima fascia di popolazione sottoposta all'esame sarà quella dei nati dal 2007 al 1991 al fine di monitorare la situazione nelle persone maggiormente esposte al rischio di contagio. Nei giorni successivi saranno probabilmente previste altre giornate di screening, compatibilmente con le disponibilità di tamponi e del personale.