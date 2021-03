Controlli anti Covid a Oliena e Fonni, multe per violazioni delle norme

I militari hanno controllato oltre 120 persone e dieci esercizi pubblici

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della compagnia di Nuoro nell'ultimo fine settimana hanno effettuato una serie di controlli nei comuni vicini al capoluogo barbaricino. Il servizio è stato svolto prevalentemente per la verifica sull'osservanza delle norme in materia di prevenzione per la diffusione del Covid-19 ed hanno interessato esercizi pubblici dei Comuni di Oliena e Fonni.

I militari hanno controllato oltre 120 persone e 10 esercizi pubblici. All'interno di un locale è stata accertata la presenza di 20 persone che non rispettavano la distanza interpersonale e che si trovavano in numero superiore a quello consentito dalle dimensioni del locale. Al gestore del bar e ai clienti sono state contestate le sanzioni amministrative previste dal Dpcm. Altre sei persone sono state sanzionate perché trovate in giro oltre l’orario consentito senza giustificato motivo.