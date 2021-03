Serramanna. Crolla parte della facciata di una palazzina

Grosse parti si sono riversate sulla strada. Intervento dei Vigili del Fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sanluri è intervenuta questo pomeriggio, a Serramanna, per il crollo di una parte di elementi strutturali della facciata di una palazzina fatiscente in via Roma. Grosse parti si sono riversate sulla strada ma fortunatamente al momento non transitavano persone o veicoli.

I Vigili del Fuoco hanno delimitato l'area e con l'ausilio dell'autoscala arrivata dalla sede centrale di Cagliari hanno provveduto alla rimozione delle parti restanti pericolanti e successivamente alla messa in sicurezza e alla verifica di stabilità dell'intera facciata. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Serramanna.