Covid. A Uri da zero a venti casi in pochi giorni

La sindaca Lucia Cirroni ha annunciato un'ordinanza restrittiva

Di: Redazione Sardegna Live

Da zero a venti casi di Covid in pochi giorni. E’ la situazione venutasi a creare a Uri. “La reazione psicologica da zona bianca ha sortito i suoi effetti – ha commentato la sindaca Lucia Cirroni - Siamo punto e a capo: tre giorni fa non avevamo nessun caso di corona virus e ci ritroviamo nell’arco di due giorni con un’esplosione di casi, per ora 20. Mi è giunta comunicazione solo in via ufficiosa dei casi che via via si stanno scoprendo grazie al supporto dei nostri medici di famiglia che si stanno adoperando per la somministrazione dei test antigenici”.

La sindaca di Uri ha chiesto a coloro che tramite test antigenico hanno già avuto contezza della propria positività di contattare immediatamente tutti i soggetti che sono entrati in contatto con loro (che devono puntualmente essere segnalati anche all’ATS) in modo che si sottopongano alla quarantena fiduciaria.”Tutti coloro che sanno di essere entrati in contatto con un positivo devono immediatamente mettersi in quarantena e non entrare in contatto con nessuno, se hanno figli chiedo l’accortezza di non mandarli a scuola. I contatti di contatto non devono entrare nel panico ma agire responsabilmente. È inutile fiondarsi immediatamente per la somministrazione del tampone, è meglio attendere 5/6 giorni dall’ultimo contatto, nell’attesa isolatevi” ha aggiunto la Cirroni.

La sindaca di Uri ha fatto sapere inoltre che in base ai risvolti di queste ultime ore seguirà un’ordinanza più restrittiva rispetto a quanto disciplinato dall’ordinanza del Presidente della Regione. “Vi invito a osservare le regole scrupolosamente e a evitare i contatti con soggetti che non facciano parte del proprio nucleo familiare, a evitare assembramenti e vi invito alla massima responsabilità al fine di bloccare la concatenazione di contagi”.