Covid: Pamela Prati, vaccino Astrazeneca? "Io ho paura e aspetterei quello Johnson & Johnson"

E sull'ordinanza di Solinas: "Scelta giustissima sennò potrebbe succedere quello che è accaduto la scorsa estate"

"Prima non ero spaventata, adesso invece sono molto spaventata perché non vedo più una luce in fondo al tunnel. Anche i bambini e i giovani si stanno infettando e io sono molto preoccupata anche per i miei nipotini''. Così Pamela Prati all'Adnkronos parlando del suo lockdown che sta trascorrendo nella sua casa romana, ''cucino molto e mi prendendo cura del mio giardino'', racconta.

E sulla vicenda del vaccino Astrazeneca la showgirl sarda rivela: "Io ho paura, sinceramente se dovessero propormelo io aspetterei perché ancora non sappiamo nulla. Preferirei quello Johnson & Johnson, magari è più sicuro''.

L'ORDINANZA DI SOLINAS Chiudere la Sardegna ai non residenti? "Solinas ha fatto benissimo. È una scelta giustissima sennò potrebbe succedere quello che è accaduto la scorsa estate. La Sardegna è un'isola e non avendo tante strutture non reggerebbe un'altra ondata di contagi come l'estate scorsa, non ne uscirebbe più. Dovrebbero fare così un po' dappertutto''.

Così la showgirl sarda ed ex regina de 'Il Bagaglino' Pamela Prati all'Adnkronos sulla linea dura adottata dal presidente della Regione Sardegna Christian Solinas che ha firmato un'ordinanza che da oggi vieta l'ingresso nell'isola ai non residenti. "Se (Solinas, ndr) non avesse fatto così -sottolinea- andrebbe a finire che chi ha la seconda casa andrebbe in Sardegna, magari con un certificato medico non idoneo e sarebbe veramente pericoloso. Io vivo a Roma ma ho la Sardegna nel cuore. Ci tengo tantissimo alla mia terra e spero di poterci andare presto perché ho mia sorella ad Olbia e tutti i miei parenti che abitano lì. Adesso sono tranquilli ma questa estate si sono spaventati moltissimo, è stata una cosa terribile''.

