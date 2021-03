Covid. Sarroch in zona rossa, è il terzo comune in Sardegna

Lo ha annunciato in un post il sindaco Salvatore Mattana

Di: Redazione Sardegna Live

Anche Sarroch è in zona rossa. Si tratta del terzo comune in Sardegna insieme a La Maddalena e Sindia. Lo ha annunciato in un post su Fb il sindaco Salvatore Mattana. L'ordinanza è legata all'aumento dei casi, 50 negli ultimi 14 giorni. Il tasso negli ultimi 7 giorni risulta quindi superiore al valore previsto per legge di 250 casi positivi ogni 100 mila abitanti.

Dunque zona rossa a Sarroch da domani alle 14 sino alle 14 del 31 marzo con la limitazione degli spostamenti delle persone, salvo le deroghe previste, e la sospensione di alcune attività non essenziali per evitare l'ulteriore diffusione del contagio. "Procederemo alla pubblicazione di slides per chiarire quali spostamenti risultano vietati e quali deroghe sono previste, oltre alle indicazioni delle attività sospese e di quelle consentite. È necessario fare alcuni sacrifici ora per preservare il prossimo periodo" ha detto il sindaco Mattana.