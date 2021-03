Sassari. Incendio in un capannone, intervento dei Vigili del Fuoco

Le fiamme sarebbero partite da alcune celle frigo custodite all'interno

Di: Redazione Sardegna Live

Due squadre dei Vigili del fuoco di Sassari sono intervenute questo pomeriggio in località Ottava per un incendio scoppiato in un capannone. Le fiamme sarebbero partite da alcune celle frigo custodite all'interno. Sul posto anche Polizia e vigili urbani.