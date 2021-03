Covid. Tre casi di variante inglese a Oliena

Dopo un periodo di relativa calma arriva un nuovo aggiornamento del sindaco Congiu

Di: Redazione Sardegna Live

Tre casi di variante inglese a Oliena. E’ la stessa amministrazione comunale a renderlo noto. E il sindaco Sebastiano Congiu invita i propri concittadini alla massima responsabilità e al rispetto delle regole.

“Sappiamo già quanto la variante inglese sia più contagiosa e quanto colpisca fasce più ampie (anche giovani) della popolazione – dice – È vero che la Sardegna ha iniziato la terza settimana in zona bianca e che con le soleggiate giornate della primavera che fa capolino tutti abbiamo la sensazione di avere superato un incubo, ma la realtà è ampiamente diversa. Anche in Sardegna i casi sono in aumento, le vaccinazioni vanno molto a rilento e le notizie non chiare che arrivano dal "continente" riguardo la possibilità dei viaggi verso le seconde case da zona rossa a zona bianca non sono molto rassicuranti”.

“Dobbiamo essere consapevoli che la situazione è molto delicata. Se vogliamo tenerci la zona bianca nei prossimi mesi, e magari provare a ripartire anche economicamente, dobbiamo ora più che mai rispettare puntigliosamente le regole” sottolinea il sindaco di Oliena.