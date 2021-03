Sassari. Stupro di gruppo in un casolare, due rinvii a giudizio

I due si professano innocenti e saranno giudicati con rito ordinario nel processo che si aprirà il 9 giugno prossimo

Di: Redazione Sardegna Live

Sono stati rinviati a giudizio dal gup del Tribunale di Sassari, Giuseppe Grotteria, con l'accusa di violenza sessuale di gruppo i due 33enni marocchini Redouane El Hani e Mohamed Laaraj. I due, difesi dall'avvocato Claudio Mastandrea, si professano innocenti e saranno giudicati con rito ordinario nel processo che si aprirà il 9 giugno prossimo.

Accolta dunque la tesi del pm Ermanno Cattaneo, secondo cui El Hani e Laaraj, dopo aver conosciuto sui social una donna di 50 anni residente in provincia di Oristano, l'avrebbero poi incontrata in un casolare di Codrongianos e stuprata, riprendendo tutto con i propri cellulari. Sempre secondo il pm, i due avrebbero minacciato la vittima di tacere: "se racconti qualcosa mostriamo queste foto a tua figlia". La donna aveva effettivamente taciuto ma la vicenda era venuta alla luce in seguito ad alcune intercettazioni telefoniche nell'ambito di un'inchiesta condotta dai carabinieri di Porto Torres su un presunto traffico di droga.