Dall’Ats stop al vaccino AstraZeneca in tutta la Sardegna

La conferma arriva dal commissario straordinario Ares-Ats, Massimo Temussi

Di: Redazione Sardegna Live

Stop al vaccino AstraZeneca in tutte le strutture e gli hub della Sardegna. Lo ha confermato il commissario straordinario Ares-Ats, Massimo Temussi. Sospese dunque le somministrazioni per il personale delle scuole e delle forze dell'ordine. Lo stop precauzionale è temporaneo in attesa in attesa dei pronunciamenti dell'Ema che potrebbero arrivare già giovedì.

Nel frattempo tutte le Assl e le Aziende ospedeliero-universitarie impegnate nella somministrazione stanno invitando chi ha già la prenotazione per domani a non presentarsi nelle sedi ma restando a disposizione dei cittadini già inoculati con AstraZeneca per un eventuale consulto.