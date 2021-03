Settimo San Pietro. Sorpreso dai carabinieri con la marijuana

Esclusa l'ipotesi di spaccio, l'uomo ha dichiarato di farne uso personale non terapeutico

Di: Redazione Sardegna Live

Stanotte intorno all’una, a Settimo San Pietro, nell’ambito di un servizio preventivo di controllo del territorio, i carabinieri hanno fermato un 47enne, trovato in possesso di 18 grami di marijuana.

L’uomo ha dichiarato di farne uso personale non terapeutico e non sono emersi elementi tali da poter sostenere che ne facesse commercio, come bustine per il confezionamento, bilancini o altro. Esclusa l’ipotesi di spaccio, i carabinieri hanno sequestrato lo stupefacente e hanno segnalato il 47enne alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.