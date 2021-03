Cagliari. Auto finisce sopra un'altra dopo uno scontro, tre donne ferite

L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Corsica e via Curie

Di: Redazione Sardegna Live

Rocambolesco incidente, nel pomeriggio di ieri a Cagliari. Due auto, una Ford Fiesta e una Volkswagen Tiguan, si sono scontrate all’incrocio tra via Corsica e via Curie e dopo l’impatto la Volkswagen Tiguan è finita, dopo un testacoda, sopra una vettura in sosta.

Tre le persone rimaste ferite e soccorse dal 118: la conducente della Fiesta, una donna di 41 anni, è stata portata al Policlinico in codice giallo, mentre la passeggera della Fiesta, una 42enne cagliaritana, e la conducente della Tiguan, una 47enne di Cagliari, sono state portate al Brotzu, anche loro con assegnato codice giallo. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi di legge.