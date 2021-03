Covid. Variante brasiliana a Ossi: le precisazioni del sindaco

Si tratterebbe di un caso isolato ma ancora non c'è alcuna conferma ufficiale

In attesa di riscontri ufficiali, su un possibile caso di variante brasiliana a Ossi è intervenuto il sindaco Pasquale Lubinu con un post sulla propria pagina Fb. “Visti i numerosi messaggi che sto ricevendo da parte di cittadini e le continue richieste di informazioni da parte di giornalisti, ritengo utile, come autorità sanitaria locale, intervenire pubblicamente sulle indiscrezioni che circolano a proposito della "variante brasiliana" ha scritto il sindaco ossese.

“Anzitutto devo precisare un aspetto molto importante: dal punto di vista "ufficiale", cioè documentato ed a conoscenza diretta, non ho informazioni di merito, infatti, accedendo al portale per la gestione del covid-19 con la mia password, posso solo vedere gli elenchi delle persone positive, di quelle in quarantena, di quelle ricoverate in ospedale, ma non è indicata la tipizzazione del virus, cioè se trattasi di variante e di quale variante, quindi, dal punto di vista "ufficiale" l'unica risposta possibile è che non ho comunicazioni di tipo ufficiale. Detto questo – ha proseguito Lubinu - sul piano non ufficiale ed informale, posso riferire di essere a conoscenza indiretta di un caso di variante brasiliana legato forse ad un contatto esterno con un soggetto proveniente dalla penisola (questa è solo un'ipotesi non è una cosa certa) il quale non ha avuto altri contatti rispetto alle persone già sottoposte a tampone, quindi, ragionevolmente, si tratta di un episodio isolato”.

“Non posso aggiungere altro perchè con certezza non è possibile dire altro, comunque sia, la variante del Covid non è altro che lo stesso Covid, e si isola e combatte allo stesso modo, col distanziamento fisico, la mascherina, il gel sanificante e tutti gli accorgimenti di prudenza che da ormai un anno ci vengono ripetuti quotidianamente. Non c'è da averne paura più di quanto non sia temibile il Covid-19 che imperversa da mesi” ha concluso il sindaco di Ossi.