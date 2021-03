La Maddalena. Il sindaco proroga la zona rossa

Da 66 a 88 casi in una settimana. La rabbia di Lai: "Le indicazioni vanno rispettate"

Di: Redazione Sardegna Live

Zona rossa per ulteriori sette giorni a La Maddalena. Lo ha comunicato il sindaco Fabio Lai in un video pubblicato sui social. “Purtroppo i numeri comunicati dall’autorità sanitaria non sono quelli che speravo” ha detto. Allo stato attuale ci sono 88 casi di positività, 24 dei quali di variante inglese. Cinque le persone ricoverate e appena tre le persone guarite in una settimana. Nel precedente rilevamento erano 66 i positivi.

“In soli sette giorni abbiamo ampiamente superato il parametro di riferimento previsto dal nuovo Dpcm per l’istituzione della zona rossa. Ma la cosa più preoccupante è che l’aumento non deriva né dallo screening né dall’asilo e questo ci deve far riflettere perché la zona rossa non deve essere solo sulla carta. Le indicazioni vanno rispettate – ha tuonato il sindaco Fabio Lai – Ma è veramente necessario raddoppiare i controlli per far comprendere che questi provvedimenti servono a tutelare la nostra salute e anche l’economia? Perché prima riusciamo a bloccare la curva dei contagi e prima riusciamo tutti quanti a tornare alla normalità. Questo problema investe tutti. Chiedo di riscoprirci comunità – ha aggiunto Lai – Facciamo in modo che questo ulteriore grande sacrificio non sia inutile. I dati parlano chiaro, probabilmente non ci siamo comportati in maniera esemplare questa settimana”.