Cagliari. Ha un malore alla guida e finisce fuori strada

L'auto è finita sull'aiuola spartitraffico. Il conducente è stato trasportato d'urgenza in ospedale

Di: Redazione Sardegna Live

Paura per un 69enne cagliaritano che, questo pomeriggio, mentre era alla guida della sua auto – una Renault Meganee – e stava percorrendo via Lungo Saline verso il centro città, ha perso il controllo del veicolo all’altezza di via Gorgona, prendendo il cordolo del marciapiede alla sua destra e poi dopo circa 200 metri ha invaso la corsia opposta. La sua corsa è finita contro un olandro sull’aiuola spartitraffico che divide le due carreggiate della via.

Il conducente, privo di conoscenza, è stato prontamente soccorso e rianimato da personale medico casualmente presente sul posto, con l'ausilio di un defribillatore. Con un'ambulanza del 118 è stato quindi trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico in codice rosso. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi di legge e accertare la dinamica.