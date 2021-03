Covid. Ancora in calo i casi a Sassari: ora sono 30

Situazione migliorata rispetto al precedente rilevamento

Di: Redazione Sardegna Live

Se a Cagliari il sindaco Paolo Truzzu è dovuto ricorrere alla chiusura di alcune scuole per dei casi Covid, a Sassari la situazione sembra in netto miglioramento. Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, nel capoluogo turritano ad oggi le persone positive al coronavirus sono 30, di cui 2 nuovi casi rispetto alla giornata di ieri, ma comunque in calo rispetto al precedente rilevamento. Otto le persone ricoverate.