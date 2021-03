Olbia. Auto si scontra con autocisterna al bivio di Priatu

Il conducente dell'auto è stato trasportato in ospedale

Di: Redazione Sardegna Live

Un’auto e un’autocisterna sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto questa mattina sulla provinciale 127, all'altezza del bivio di Priatu. Intorno alle 11.20 una Seat Ibiza ha carambolato con la parte posteriore sul muso di un'autocisterna che viaggiava in direzione opposta, verso Olbia. La zona dell'incidente è stata messa in sicurezza e il conducente è stato trasportato all'ospedale per accertamenti. Sul posto oltre al 118 anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.