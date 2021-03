Test all'ingresso in Sardegna, oltre mille controlli nella prima giornata

597 le persone che si sono sottoposte a tampone antigenico a immunofluorescenza. Tre le positività rilevate

Di: Redazione Sardegna Live

Sono partiti questa mattina i controlli e i test ai viaggiatori in arrivo in Sardegna, così come previsto dalle misure di sicurezza anti-Covid disposte dall’Ordinanza del Presidente della Regione Christian Solinas per tutte le persone in arrivo nell’Isola.

È un primo bilancio quello che emerge dall’attività portata avanti dal personale di Ares-Ats, 118 e Protezione Civile negli scali portuali e aeroportuali della Sardegna. Quattro su cinque i porti presidiati, con la sola esclusione del porto di Cagliari dove, nella giornata odierna, non sono previsti arrivi, tre gli scali aeroportuali.

A fine mattinata le persone sbarcate in Sardegna sono state 1.382, mentre al netto dei viaggiatori già in regola e di quelli che si metteranno in isolamento o che faranno il test autonomamente entro le 48 ore, sono 597 le persone che si sono sottoposte a tampone antigenico a immunofluorescenza all’arrivo presso le postazioni di controllo dedicate. Sono invece tre le positività rilevate e in corso di verifica per mezzo di tampone molecolare.