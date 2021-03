Arbus. Escursionista soccorso sul sentiero di Capo Pecora

Sul posto è intervenuta una squadra di dieci tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico

Di: Redazione Sardegna Live

Un escursionista in difficoltà è stato soccorso questo pomeriggio, sul sentiero di Capo Pecora ad Arbus, dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico. L’uomo, un 63enne residente a Quartucciu, faceva parte di un gruppo organizzato che stava percorrendo il sentiero in prossimità della falesia di Capo Pecora quando improvvisamente ha accusato forti dolori ad una gamba e non è più riuscito a proseguire in autonomia.

Il gruppo è stato raggiunto da una squadra di dieci tecnici, delle stazioni di Cagliari, Iglesias e Medio Campidano che hanno stabilizzato l'escursionista grazie ad un continuo coordinamento con il 118. Successivamente si è provveduto all’immobilizzazione dell’arto e al trasporto, con la tecnica della portantina, sino alla macchina.