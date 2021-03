Inseguimento a Cagliari, Truzzu: "Ferita al cuore della città"

Il sindaco ha espresso solidarietà ai carabinieri rimasti coinvolti

Di: Redazione Sardegna Live

“Quello che è accaduto ieri nel Largo Carlo Felice è una ferita al cuore della nostra città. Esprimo tutta la solidarietà mia e di Cagliari ai carabinieri rimasti coinvolti nello scontro. Un episodio folle dove solo per fortuna si sono evitate conseguenze più gravi”. Così il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, in un post sulla propria pagina Fb dopo l’episodio avvenuto ieri.

“Ringrazio tutte le forze dell'ordine sempre impegnate nei controlli in città e soprattutto in questi primi giorni in zona bianca, dove abbiamo intensificato il presidio del territorio grazie al lavoro congiunto con la prefettura e la polizia municipale” ha aggiunto Truzzu.