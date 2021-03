Cagliari. L'infettivologo Angioni: "100 casi come a febbraio, zona bianca troppo presto"

Lo dice il responsabile di Malattie infettive al Santissima Trinità di Cagliari.

Di: Redazione Sardegna Live

“1 marzo: 47, 2 marzo: 70, 3 marzo: 101 casi. Non avevamo 100 casi dal 18 febbraio. Questo è il risultato della maggiore contagiosità delle varianti ed eravamo ancora in fascia gialla o arancione. Il risultato della fascia bianca lo vedremo alla fine di marzo. Continuo a credere che ci sia stata concessa troppo presto. Naturalmente parlo dal mio punto di vista che è puramente tecnico”. Così il dottor Goffredo Angioni, responsabile di Malattie infettive al Santissima Trinità di Cagliari.

Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati infatti 101 nuovi casi, a fronte di 4.717 test eseguiti, con un tasso di positività dello 2,1%. Si sono registrati anche 3 decessi (1.173 in tutto). Sono invece 192 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-14), mentre restano 20 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.494. I guariti sono complessivamente 27.338 (+161), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 190.