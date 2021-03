Sassari, l'ultimo saluto a "Titino l’indiano"

Stroncato da una malattia con la quale combatteva da diverso tempo

Di: Redazione Sardegna Live

E’ scomparso, a 49 anni, Costantino Sechi, per tutti noto a Sassari come “Titino l’Indiano”. La notizia ha suscitato commozione in città e in tanti hanno commentato sui social. “Anche lui fa parte della storia di Sassari” ha scritto qualcuno. In effetti Titino era una figura familiare e non era difficile incontrarlo tra le vie della città.

“Giostraio, nato al centro storico e cresciuto a Santa Maria di Pisa, da giovanissimo aveva preso una strada sbagliata e commesso qualche errore. Durante un periodo difficile della sua vita aveva attirato le attenzioni su di sé, girovagando per la città in cerca più che di spiccioli di comprensione. La sua vita era cambiata quando grazie all’amore era riuscito a liberarsi dei fantasmi del passato e a farsi una famiglia” ha scritto di lui La Nuova Sardegna. Nell’ultimo periodo stava lottando con una malattia. Ieri nella chiesa dei Cappuccini familiari e amici gli hanno dato l’ultimo saluto.